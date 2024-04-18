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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 13:07

Yoğun bakım hastalarının elini tutacak robot kol geliştirildi

Atatürk Üniversitesinde akademisyenler, Kovid-19 döneminden yola çıkarak hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören, özellikle bilinci kapalı hastalara tedavi sürecinde bir yakınının elini tutuyormuş hissi veren el şeklinde cihaz geliştirdi.

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