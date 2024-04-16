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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 13:38

NASA, toplanan örnekleri Dünya'ya geri getiremeyebilir!

NASA, Mars'taki Perseverance gezgininin topladığı çok değerli örnekleri Dünya'ya geri getirmek konusunda yeni bir plana ihtiyaç duyuyor. NASA gezgininin Mars'tan topladığı örnekleri Dünya'ya geri getirebilmek için tarihte ilk kez 'başka bir gezegenden' içinde numuneler bulunan bir roket fırlatılması gerekecek. NASA, bu masraflı görevin yaklaşık yirmi yıl boyunca ertelenmesi gerekeceğini açıkladı.

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