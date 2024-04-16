NASA, toplanan örnekleri Dünya'ya geri getiremeyebilir!

Bilim insanları, örneklerin Mars'ta yaşamın var olup olmadığını daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceğine inanıyor.

NASA, Mars'taki Perseverance gezgininin topladığı değerli örnekleri Dünya'ya geri getirmek konusunda yeni ve daha az masraflı bir plana ihtiyaç duyuyor.

Örneklerin Mars'tan geri getirilmesi için ilk kez baişka bir gezegenden roket fırlatılacak.

Plan, örnekleri toplamak için Dünya'dan Mars'a fırlatılan ve ardından örnekleri Dünya'ya geri getirmek için başka bir gezegenin yüzeyinden fırlatılacak karmaşık bir görevi içeriyor.

NASA ile Avrupa Uzay Ajansı arasındaki bir ortaklık olan "Mars Örnek İade Programı" karmaşık bir süreci kapsıyor.

Bağımsız bir inceleme kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından örneklerin Dünya'ya gei dönüşü ertelendi.

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Nelson geri dönüş görevi için, "Mars'tan alınan örneklerin dönüşü, NASA'nın şimdiye kadar üstlendiği en karmaşık görevlerden biri olacak" diye konuştu.

Sonuç olarak 11 milyar dolarlık bir bütçe çok pahalı ve 2040'a dönüş tarihi de çok uzak.

Başka bir gezegenden içinde örnekler bulunan bir roket fırlatılması -ki bu daha önce hiç yapılmadı- ve örneklerin Dünya'ya 53 milyon kilometreden güvenli bir şekilde geri taşınması küçük bir iş değil.

Nelson, "Hem uygun maliyetli hem de numuneleri makul bir zaman diliminde geri getiren bir yol bulmak için kalıpların dışına bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.