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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 15:06

Lise öğrencileri yaptıkları dronla TEKNOFEST'te yarışacak

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri yaptıkları dronla 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarışacak.

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