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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 10:46

Evinizde CD varsa sakın atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Artık CD devri bitse de, hala kullananlar yok değil. Fakat elinizde işe yaramayan CD'ler varsa bunları değerlendirmeniz mümkün. Peki nasıl? Bahsettiğimiz herhangi bir obje değil, inanılmaz bir çalışma. Sonucu görünce hayret etmemeniz mümkün değil.

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