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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 09:33

En ölümcül dinozorlardan biri! T-rex hakkında şaşırtıcı gerçek

Nöron sayısı tahminlerinin zeka için güvenilir rehber olmadığı, nesli tükenmiş türlerin iskelet anatomisi, kemik dokusu, yaşayan akrabalarının davranışları ve fosillerin izleri gibi çok sayıda kanıta bakılması gerektiği belirtildi.

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