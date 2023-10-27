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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 16:55

Cumhuriyetin 100. yılında büyük gurur: Bayraktar TB3 SİHA göklerde

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

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