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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:49

Apple bir devrin sonunu getirdi! Üretimi durduruldu

Teknoloji devi Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, üretimini durdukları cihazı açıkladı. İşte detaylar...

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