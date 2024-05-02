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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 12:27

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesine nakliye kilidi monte edildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. ünitesinde nakliye kilidi tasarım konumuna yerleştirildi.

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