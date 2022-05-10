94 dakika süren deprem! Mars'ta şaşkınlık yaratan deprem

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Mars'ta çalışmalar yapan NASA, her geçen gün yeni bilgiler elde ediyor. NASA, Persevarance ve Curiosty isimli araçlarını Mars'a gönderip karadan araştırma yaparken, Ingenuity ile uçarak çeşitli bilgiler elde ediyor.

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Kızıl Gezegen'deki sarsıntıları hedef alan uzay aracı InSight, Ağustos ayında 4.2 şiddetinde 2 büyük deprem tespit etmişti. Bu depremlerden biri ise 94 dakika sürerek tarihe geçti. Verilen bilgilere göre 4 Mayıs tarihinde ise Mars'taki en büyük depremin meydana geldiği belirtildi.

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5.0 şiddetinde gerçekleşen depremin Dünya dışındaki başka bir gezegendeki en büyük deprem olduğu ortaya çıktı. "Canavar Deprem" olarak tanımlanan bu doğa olayını daha fazla incelemek isteyen NASA'nın amacı bu depremin merkezi ve kaynağını belirlemek.

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