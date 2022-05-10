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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 10:45

94 dakika süren deprem! Mars'ta şaşkınlık yaratan deprem

NASA, kızıl gezegen hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak adına gezegende gerçekleşen doğa olaylarını incelerken 10 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşımla gerçekleşen büyük depremi duyurdu. 'Bunu hissettik' başlığıyla tweet atan NASA, 'Canavar Deprem' olarak tanımladığı doğa olaylarının sebebini ve merkezini öğrenmek için çalışmalar yapıyor.

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