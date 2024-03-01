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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 1 Mart 2024 Cuma 16:22

Soğan kabuğunu sakın çöpe atmayın! Uzmanlar uyarıyor

Diyet uzmanları soğan kabuklarının yemeklere katıldığında kolesterolü düşürdüğünü ve damar sağlığına büyük fayda sağladığını söyledi.

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