Soğan kabuğunu sakın çöpe atmayın! Uzmanlar uyarıyor

'WeightLossResources' adlı sağlık sitesinden araştırmacılar soğan kabuğunda bulunan 'quercetin' adlı bitki pigmentinin hem tansiyonu düşürdüğünü hem de atardamarlarda oluşan tıkanmalara engel olduğunu belirtti.
Uzmanlar, soğan kabuğunun bilinçsizce çöpe atıldığına dikkat çekti.
Ayrıca soğan, vücut direncini arttırır ve vücuda kuvvet verir.
Zihinsel ve bedensel yorgunluğu giderir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Soğuk algınlığı, grip, astım ve bronşit hastalıklarında faydalıdır.
Nefes yollarını açar ve öksürüğü keser.
Damar tıkanıklığını önler.
Kalp ve damar hastalıkları ile kansere karşı koruyucudur.
Kandaki şeker seviyesini ayarlayan soğan şeker hastalarına faydalıdır.
Böbrek ağrılarını hafifletir.
Böbrek kumlarının ve taşların dökülmesine yardımcı olur ve tekrar oluşmalarını önler.
Mikrop öldürücü etkisi vardır.
Vücuttaki ve kandaki zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırır.
Yaraların daha hızlı kapanmasına yardımcı olur.
Egzama, dolama gibi cilt hastalıklarına karşı faydalıdır.
Karaciğerin çalışmasını düzenler.
Sinirleri rahatlatır, sıkıntı ve bunalıma iyi gelir.
Uyku problemi çekenlere faydalıdır.
Kemik erimesine karşı etkilidir.