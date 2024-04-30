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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 14:56

Polen ve toz taşınımı alerjik şikayetleri artırdı! Uzmanlar maske takmayı öneriyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Özlem Göksel, baharla birlikte artan polen yoğunluğu ve toz taşınımının etkisiyle alerjinin neden olduğu şikayetlerle başvuru yapan hasta sayısının arttığını söyledi.

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