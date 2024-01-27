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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:53

Patates kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarını bir bilseniz

Patates kabuğunun da en az patates kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Patates, mutfaklarda en çok kullanılan besinlerden biridir. Haşlama, kızartma ve fırınlama yöntemleriyle pişirilen bu besinin kabukları, genellikle çöpe atılır. Ama faydalarını öğrendiğinizde artık çöpe atmayacaksınız. İşte şoke eden kullanım alanları...

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