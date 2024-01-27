Patates kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydalarını bir bilseniz

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GÖZ ALTINA İYİ GELİR Şiş gözlerinizin nedeni ne olursa olsun, patatesler şişliği başarılı şekilde azaltabilir. Patateste bulunan nişasta, göz altı torbalarının azaltılmasına yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

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BRONZLUĞU GİDERİR Patates, cilt için doğal bir ağartma ve parlatıcı madde görevi gören C vitamininin iyiliği ile doludur. Güneş lekelerini gidermede etkilidir. Ayrıca yüzdeki koyu halkaları, ince çizgileri ve kırışıklıkları önleyerek eşit bir ton oluşmasını engeller.

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CİPS YAPIMINDA KULLANIN Patates kabuklarının üzerine bir miktar zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında ara sıra çevirerek 15-20 dakika pişirin. İsteğe göre tuz ve biber ekleyerek baharatlandırabilirsiniz.

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DERİ TEMİZLİĞİ Patates, kararmış gümüş ve paslı metal eşyaların yanı sıra deri ayakkabılarınızı temizlemede de kullanılabilir. Çiğ patatesin suyu, ayakkabılarınızın parlak görünmesine yardımcı olur. Eski ve yıpranmış ayakkabıları başarılı şekilde eski haline getirir.

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MUTFAĞINIZI TEMİZLEYİN Patates kabukları, temizleme alanında da kullanılabilir. Örneğin lavabo veya seramik ocaklardaki lekeleri, patatesin ıslak tarafı ile ovalayabilirsiniz. Lekeleri çıkardıktan sonra su ile durulayıp kurulayabilirsiniz.

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CİLDİ AYDINLATIR Patates kabuğu, ciltteki koyu lekeleri veya sivilce izlerini gidermek için çok etkilidir. Mevcut azelaik asit cildi aydınlatmaya yardımcı olur ve ciltteki koyu lekeleri aydınlatır. Patates ayrıca güneş lekelerini veya ciltteki diğer yara izlerini gidermeye yardımcı olan katekolaz gibi ağartıcı bileşenler içerir.

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PÜRÜZSÜZ VE TEMİZ BİR CİLT Patates, cilt sağlığı için son derece faydalı olan proteinle zenginleştirilmiştir. Patates kabuğu, cilt hücreleri için protein sağlar ve berrak, pürüzsüz ve hatta cilt tonuna yol açar.

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SAÇINIZDAKİ BEYAZLARI KAPATABİLİRSİNİZ Patates kabuklarına klorsuz su ekleyin ve 25 dakika kaynatın. Ardından bu suyu süzün ve boş bir şişeye aktarın.

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Her duştan sonra saçınıza patates suyunu uygulayın. Uygulamadan sonra saçınızı durulamayın.

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PASI ÇIKARIN Patates, eskimiş mutfak eşyalarındaki tamir aletlerindeki ve diğer metal araç gereçlerdeki hafif pası çıkarmak için şaşırtıcı derecede etkili bir malzemedir.

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GÜBRE OLARAK KULLANIN Patatesin içine gül fidesi dikmek, bitkinin başarılı şekilde kök salmasını sağlar. Patates, fideyi nemli tutmaya yardımcı olur ve köklenmeye başlamak için gerekli olan besin maddelerini sağlar. Ayrıca patates çürüdüğünde gübre işlevi görür.

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KARARMIŞ GÜMÜŞLERİ TEMİZLER Gümüş eşyalarınızı parlak tutmak için pahalı gümüş parlatma ürünleri satın almanıza gerek yok. Sıradan bir patates, etkili bir gümüş cilası işlevi görür. Patatesteki nişasta, gümüş eşyalarınızdaki lekeleri gidermeye yardımcı olur ve gümüşlerinizin parlamasını sağlar