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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:27

Iğdır'daki Tuz Dağı'ndaki kilden yapıldı! Seri üretime geçilecek

Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki Tuz Dağı'ndan alınan kilden Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ALUM) cilt maskesi üretildi.

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