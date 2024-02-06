İç organları yeni doğmuş gibi temizliyor! Tükettiğiniz andan itibaren etki ediyor

Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler ile havuç, kırmızı biber gibi renkli sebzeler ve meyveler, antioksidanlar ve lif içeriği açısından zengindir. Bu besinler düzenli tüketildiğinde bağırsaktaki yararlı bakterilerin artmasını sağlar. Bu durum vücutta toksin birikmesinin önüne geçer.
TURUNÇGİLLER
Portakal, greyfurt, limon gibi turunçgiller C vitamini bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklık sisteminin güçlü olması toksinlerin vücutta barınma süresini kısaltır.
SARIMSAK VE SOĞAN
Doğal antibakteriyel ve antiviral özellikleri olan sarımsak ve soğan, sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olabilir. Sarımsak, vücuttaki bakteri ve toksinlerin kısa sürede atılmasını sağlar.
YEŞİL ÇAY
Antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çay, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.
PROBİYOTİKLER
Yoğurt, kefir ve fermente edilmiş diğer gıdalar probiyotikler açısından zengindir. Sindirim sistemini destekleyebilirler.
İĞDE
İğde meyvesi sağlıklı bir diyetin bir parçası olabilir ve genel sağlık için faydalı olabilir. Lif içeriği sindirim sağlığını destekleyebilir, antioksidanlar serbest radikallere karşı koruma sağlayabilir ve C vitamini bağışıklık sistemini destekleyebilir.
ZENCEFİL
Anti-enflamatuar özellikleriyle bilinen zencefil, sindirim sistemini destekleyebilir ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir.
TARÇIN
Antioksidanlar açısından zengin olan tarçın, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir ve metabolizmayı destekleyebilir.
REYHAN
Reyhan, antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri ile bilinir. Sindirimi destekleyebilir ve vücudu temizlemeye yardımcı olabilir.