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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 15:07

İç organları yeni doğmuş gibi temizliyor! Tükettiğiniz andan itibaren etki ediyor

Vücutta biriken toksinler, atılmadığında birçok kronik hastalığa kapı aralar. İç organların yaşlanma sürecini hızlandıran toksinler, aynı zamanda hastalığa yakalanma riskini artırır. Uzmanlar, vücuttaki toksini atarak iç organların yenilenme sürecini hızlandıran besinleri sıraladı. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden, iç organları temizleyen besinler...

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