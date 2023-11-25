Etkisini 24 saatte gösteriyor! Her gün közlenmiş sarımsak yerseniz...

1 / 24

Çoğu yemeğe aroma katan ve sağlık açısından çeşitli faydaları kanıtlanan sarımsağın közlenmişini hiç denediniz mi? Ancak yapılan bir araştırma sonucuna göre günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş.

2 / 24

Yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sarımsağın faydaları tıbben kanıtlamış şimdilerde ise alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı olmuştur.

3 / 24

6 ADET IZGARADA PİŞMİŞ SARIMSAK... Antibiyotik görevi üstlenmesiyle gribin öncüsü olan sarımsağın faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor.

4 / 24

İşte 6 adet ızgarada pişmiş sarımsak yediğinizde 24 saat içinde olacaklar:

5 / 24

4-6 saat: Metabolizmanız hızlanıyor. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.

6 / 24

6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımınız düzenleniyor. Sarımsak bakterilerle savaşmaya başlıyor.

7 / 24

6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunup oksidasyondan vücudu koruyor.

8 / 24

10-24 saat: Sarımsak aşağıdakileri gerçekleştiriyor: - Kolesterolü düzenliyor - Damarları temizliyor ve kalp sorunlarına karşı koruyor

9 / 24

KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜZENLER Kolesterol seviyesini düzenler, damarların temizlenmesini sağlayarak kalp hastalıklarından korur.

10 / 24

DOĞAL ANTİBİYOTİK KAYNAĞI Doğal antibiyotik kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve gribi önler.

11 / 24

BİRİKEN AĞIR METALLERİN... Vücutta biriken ağır metallerin atılmasına yardımcı olur.

12 / 24

HÜCRELERİ TEMİZLER Yüksek besin içeriği sayesinde halsizliği ortadan kaldırır.Hücreleri temizler ve bu hücrelerin uzun ömürlü olmasına yardım eder.

13 / 24

- Kemikleri ve eklemleri güçlendiriyor - Yorgunluğu önlüyor - Hücrelerin ömrünü uzatıyor

14 / 24

Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız... Mesela ayaklarınızla sarımsak yiyebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız bilimsel olarak kanıtlanan bu durum bakın nasıl oluyor... Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız, 30 dakika sonra tadını ve kokusunu ağzınızda hissedeceksiniz.

15 / 24

Hepsi sarımsağın mekanik tahribatı sırasında oluşan ve organik bir bileşik olan allisin'den kaynaklanıyor. Allisin hücre zarlarına nüfuz edebilmekte, kan dolaşımı yoluyla dolaşabilmekte ve tat tomurcuklarına ulaşabilmektedir.

16 / 24

İşte bu yüzden sarımsak yemekten hoşlanan insanların sadece ağızlarından değil tüm vücudundan da kötü bir kokusu vardır. Çünkü koku kanda çözülür.

17 / 24



18 / 24



19 / 24



20 / 24



21 / 24



22 / 24



23 / 24

