Çaya 2-3 tane atınca antibiyotik görevi görüyor! Adeta doğal antioksidan deposu

İçeriğinde bulunan bileşenler sayesinde antibakteriyel özellik taşıyan karanfil, ağız sağlığı başta olmak üzere vücudu çeşitli enfeksiyonlara karşı koruyor.
Çaya eklenen karanfil ayrıca mide bulantısı, hazımsızlık, gaz gibi bağırsak ve mide şikayetlerine iyi geliyor.
Ağız içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olan karanfil diş eti hastalıklarına karşı ise koruyucu oluyor.
Aromaterapi uygulamalarında da sıklıkla tercih edilen karanfil, stresi azaltmaya yardımcı oluyor.
Karanfil çayı sakinleştirici özelliği sayesinde iyi bir uyku çekmenize yardımcı olurken vücut direncini de artırıyor.
Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştıran karanfil aynı zamanda vücudu kronik hastalıklara karşı da koruyor.