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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 22:19

Çaya 2-3 tane atınca antibiyotik görevi görüyor! Adeta doğal antioksidan deposu

Yüksek miktarda antioksidan içeren karanfil, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltıyor ve kansere karşı koruyuculuk sağlıyor. Çay 2-3 tane attığınızda bakın ne işe yarıyor...

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