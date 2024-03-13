Çaya 2-3 tane atınca antibiyotik görevi görüyor! Adeta doğal antioksidan deposu

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Çaya 2-3 adet attığınızda ise vücuttaki ağrıyı söküp atıyor.



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Karanfil özellikle diş ağrısı, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi şikayetlere iyi geliyor.



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İçeriğinde bulunan bileşenler sayesinde antibakteriyel özellik taşıyan karanfil, ağız sağlığı başta olmak üzere vücudu çeşitli enfeksiyonlara karşı koruyor.



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Çaya eklenen karanfil ayrıca mide bulantısı, hazımsızlık, gaz gibi bağırsak ve mide şikayetlerine iyi geliyor.

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Ağız içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olan karanfil diş eti hastalıklarına karşı ise koruyucu oluyor.



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. Ağrı kesici özelliği sayesinde diş ağrılarına iyi geliyor.



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Metabolizmayı hızlandıran özelliği sayesinde yağ yakımını kolaylaştırıyor.



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Ayrıca kilo vermeye de yardımcı oluyor.



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Aromaterapi uygulamalarında da sıklıkla tercih edilen karanfil, stresi azaltmaya yardımcı oluyor.

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Karanfil çayı sakinleştirici özelliği sayesinde iyi bir uyku çekmenize yardımcı olurken vücut direncini de artırıyor.

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Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştıran karanfil aynı zamanda vücudu kronik hastalıklara karşı da koruyor.