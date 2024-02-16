Çay tiryakilerini sevindirecek araştırma! İşte vücuda etkileri

Ülkemizin milli içecekleri arasında yer alan ve herkesin severek tükettiği çay, tüketiminin ömrü uzattığı kanıtlandı.
Yapılan bir araştırmaya göre katılımcılara, siyah ya da yeşil çay içip içmedikleri ve ne sıklıkla içtikleri soruldu. Kan basıncı, kolesterol ve vücut yağı gibi biyolojik değerleri incelendi.
Günlük siyah ve yeşil çay içenlerde daha yavaş biyolojik yaşlanma belirtileri görüldüğü ve günde üç fincan çay tüketenlerde faydaların arttığı kaydedildi.
Ayrıca "Orta düzeyde çay tüketimi, istikrarlı çay içenler arasında en güçlü yaşlanma karşıtı faydaları sergilemiştir" denildi.
SİYAH ÇAYIN FAYDALARI: - Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir. - İnme Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir - Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir
- Çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde etkili olabilir - Güçlü Bir Antioksidandır - Kemikleri Güçlendirir