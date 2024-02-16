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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 15:20

Çay tiryakilerini sevindirecek araştırma! İşte vücuda etkileri

Çin'deki Sichuan Üniversitesi'nde çay tiryakilerini mutlu edecek bir araştırma yapıldı. Ülkede yaşayan 7 bin 931 yetişkin ile İngiltere'de yaşayan 5 bin 998 yetişkinin çay içme alışkanlıkları analiz edildi. Çayın ömrü uzattığı kanıtlandı.

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