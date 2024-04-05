Çarşafınızın altına sabun koyup uyursanız... Faydasını bir bilseniz

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Oldukça ilginç olan bu yöntemle bazı hastalıkları önlemek mümkün olabilir.

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Her 10 kişiden 2inde görülen huzursuz bacak sendromunun sebebi tam olarak bilinmiyor.

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Bacağınızda kramp, karıncalanma ve ağrılara neden olan sendrom uykunuzu da etkiliyor.

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Peki sabun burada ne işe yarıyor?

Doktor kontrolü ve tavsiyesi ile takip edeceğiniz tedavi sürecine bunu da ekleyebilirsiniz.

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Çarşaflarının altına sabun koyan kişiler ve bunu tavsiye eden uzmanlar, huzursuz bacak sendromunun belirtilerinin azaldığını söylüyor.

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İçerisinde barındırdığı magnezyum sayesinde krampları ve neden olduğu uykusuzluğu önlüyor.

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Yıllardır binlerce kişi tarafından kullanılan yöntem için doğal sabun tercih etmeniz gerekiyor.