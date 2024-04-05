Çarşafınızın altına sabun koyup uyursanız... Faydasını bir bilseniz

Oldukça ilginç olan bu yöntemle bazı hastalıkları önlemek mümkün olabilir.
Her 10 kişiden 2inde görülen huzursuz bacak sendromunun sebebi tam olarak bilinmiyor.
Bacağınızda kramp, karıncalanma ve ağrılara neden olan sendrom uykunuzu da etkiliyor.
Peki sabun burada ne işe yarıyor?
Doktor kontrolü ve tavsiyesi ile takip edeceğiniz tedavi sürecine bunu da ekleyebilirsiniz.
Çarşaflarının altına sabun koyan kişiler ve bunu tavsiye eden uzmanlar, huzursuz bacak sendromunun belirtilerinin azaldığını söylüyor.
İçerisinde barındırdığı magnezyum sayesinde krampları ve neden olduğu uykusuzluğu önlüyor.
Yıllardır binlerce kişi tarafından kullanılan yöntem için doğal sabun tercih etmeniz gerekiyor.
Geriye kalan beklemek ve faydalarını görmek.