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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma 10:51

Çarşafınızın altına sabun koyup uyursanız... Faydasını bir bilseniz

İlaç kullanılamayan durumlarda doğal ve uygun yöntemlere ihtiyaç duyan kişiler için çarşafınızın altına sabun koymanın hangi hastalıkları önlediğine çok şaşıracaksınız.

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