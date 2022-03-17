Bir tek ölüme çare değil! Kırmızı Reishi mantarının faydaları saymakla bitmiyor

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Mucizevi gıdaların başında kırmızı Reishi mantarı geliyor. Bu mantarı özel kılan ise adeta ölümsüzlük vaat etmesi. Öyle ki, faydaları bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış olan Reishi mantarı, çayı ve çorbasının yanı sıra kahve olarak da satılmaya başladı.



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Sağlıklı, uzun bir yaşam sürmek ve her yaşta genç kalmak için kırmızı Reishi mantarını tavsiye eden uzmanlar, yararlarını şöyle sıralıyor...



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Kanser riskine karşı koruyucu etkileri vardır.



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Kanser yönünden risk grubunda olan kişilerin (ailesinde kanser vakası olan, yoğun stres altında veya yoğun hava kirliliği ortamında çalışan, işi gereği radyasyon ve/veya kimyasallara maruz kalan) özellikle kullanması önerilir.



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Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile genetik, bulaşıcı ve yaşlanmaya bağlı gelişebilen birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır.



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Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur. Böylelikle kalp krizi ve spazmı, damarlarda tıkanma, felç gibi riskleri önler.



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Vücutta biriken toksinlerden arınmayı kolaylaştırır. Kandaki oksijen miktarının artmasına ve kan akışının düzenlenmesine yardımcı olur. Böylelikle cilde gelen oksijen ve besin miktarında yükselme, cilt üzerinde iyileştirici etkiler gözlemlenebilr.



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Sürekli kullanımda stres seviyesinde azalma ve uyku düzeninde düzelme görülür. Hücre yenileyici özellikleri nedeniyle yaşlanmayı geciktirici (anti-aging) etki gösterir. Sinir, dolaşım, solunum, boşaltım, kas ve kemik sistemlerini güçlendirici özelliğiyle öne çıkar.



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Yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, bronşit, prostat gibi problemlere iyi gelir. Karaciğer bozuklukları, hepatit, HIV/AIDS gibi hastalıklardan korur ve bu hastalıklarla savaşır.

