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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 13:31

Bir tek ölüme çare değil! Kırmızı Reishi mantarının faydaları saymakla bitmiyor

Japonca'da 'ölümsüzlük' anlamına gelen kırmızı Reishi mantarı, başta kanser olmak üzere birçok hastalıktan koruyor, ömrü uzatıyor.

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