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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 15:13

Binlerce yıldır şifa veriyor! Her gün bir kaşık tüketirseniz...

Bu bileşiklere kurkuminoidler denir. En önemlisi kurkumindir. Zerdeçalın ana etken maddesi olan bu madde, güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptir ve çok güçlü bir antioksidandır. İşte zerdeçalın hiç bilmediğiniz 12 faydası…

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