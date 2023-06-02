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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 15:34

Ayak altına sürülen limonun faydaları nelerdir? İlk kez duyacaksınız

Limon, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde insanların sağlıklı bir yaşam sürmesine son derece fayda sağlayan gıdaların başında gelir. Öte yandan limon, kişinin bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olmaktadır.

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