Ayak altına sürülen limonun faydaları nelerdir? İlk kez duyacaksınız

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İnsan vücudunda direkt emilimin sağlandığı yer topuklar olurken, limonun içeriğinde bulunan bileşenlerden yararlanabilmek için uyumadan evvel topuğunuzun altına sürmeyi deneyebilirsiniz.

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Topuğunuzun altına sürdüğünüz limon, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur ve aynı zamanda hastalıklara karşı da çok daha dirençli olmanıza katkı sağlar.

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Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte viral enfeksiyon durumlarının artması çok daha sık rastlanan bir durum olurken düzenli şekilde topuğunuzun altına limon sürmeniz bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

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AYAĞINIZIN ALTINA LİMON UYGULAMASI NASIL YAPILIR? Ayaklarınızın altına limon sürme uygulamasını yaparken ilk olarak bir adet limonu ortadan ikiye bölün. Limonu ortadan ikiye böldükten sonra üzerine bir miktar kadar deniz tuzu ilavesinde bulunun.

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Limonun üzerine deniz tuzu ilavesinde bulunduktan sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın altına masaj yaparak limonu güzelce sürün. Ayağınızın altına yaklaşık olarak 20 dakika boyunca limon sürmeyi ihmal etmemekle birlikte dairesel hareketler içerisinde uygulamayı ihmal etmeyin.

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Kaya tuzunun iri formda olması cildinizin tahriş durumu ile karşı karşıya kalmasına neden olabileceği için yavaş hareketlerde bulunmayı göz ardı etmeyin.

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GRİP KARŞISINDA İŞE YARIYOR MU? Limon c vitamini içermektedir. Bu nedenle de özellikle kış hastalıkları karşısında bünyeyi ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi ideal bir ağaç meyvesidir. Grip karşısında da oldukça etkilidir. Hem grip olmadan önce hem de grip olduktan sonra mutlaka tüketilmelidir.

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GRİP KARŞISINDA İŞE YARIYOR MU? Limon c vitamini içermektedir. Bu nedenle de özellikle kış hastalıkları karşısında bünyeyi ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için tüketilmesi ideal bir ağaç meyvesidir. Grip karşısında da oldukça etkilidir. Hem grip olmadan önce hem de grip olduktan sonra mutlaka tüketilmelidir.

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Grip karşısında özellikle akciğerleri ve boğazları yumuşatma etkisi olduğu için öksürük durumuna iyi gelmektedir. Bunların yanı sıra grip sırasında limonun tüketilmesi hastalığın daha da hafif atlatılmasına yardımcı olmaktadır. Böyle dönemlerde limonun genel olarak sıcak su ile birlikte ve bitkisel çaylar ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilmektedir.



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LİMONU NASIL TÜKETMELİYİZ? Limon pek çok şekilde tüketilebilir ve kullanılabilir. Ayak altına sürüldüğü gibi vücudun diğer bölümlerine de sürülerek rahatlama etkisi yaratılabilir. Bunun haricinde ekşi olmasına rağmen çiğ olarak da tuz ve karabiber gibi baharatlarla tüketilebilir.

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Özellikle limon suyu hem yemeklerde hem de salatalarda oldukça sık kullanılmaktadır. Limon çayı yapılabildiği gibi diğer sıcak içeceklerin içerisine de gerek su olarak gerek ise dilimlenerek kullanılabilmektedir.

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LİMON NASIL BİR BESİNDİR? Limon, turunçgiller ailesinden bir meyvedir ve halk arasında kabuğu, meyvesi ve suyu; soğuk algınlığı, sabah yorgunluğu, artirit, romatizma ve cilt bakımı gibi farklı durumların yanı sıra ayrıca yemeklerde lezzet verici olarak sıklıkla kullanılmaktadır. İçerdiği bioflavonoidler sağlık için yarar sağlamaktadır.

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LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

Limonun kabuğu, suyu ve meyvesinin kullanımı farklı alanlarda fayda sağlamaktadır. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir:

-Limon yüksek tansiyona iyi gelebilmektedir. Orta yaş grubu kadınlar ile yapılan bir çalışmada, gün içerisinde daha çok limon veya limon suyu tüketen kadınlarda sistolik kan basıncının daha düşük olduğu ortaya konulmuştur.

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Esansiyel limon yağı kokusunun gebe kadınlarda sabah bulantılarını azaltmada etkili olabileceği yapılan çalışmalarda görülmüştür.

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-Bir orta boy limon (58 gram), 44.5 mg C vitamini içermektedir. C vitamininden yüksek bir meyve olması sayesinde bağışıklığı güçlendirme üzerinde oldukça etkilidir.

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Limon aromaterapi ile kullanıldığında da yorgunluk ve anksiyeteyi azaltıp, ruh halini iyileştirebilmekte ve konsantrasyonu arttırabilmektedir.

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