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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:46

Anadolu mutfağının vazgeçilmezi! Bu çorbayı sakın hastalara vermeyin

Uzmanlar, Anadolu mutfağının vazgeçilmezi tarhana çorbasının bebek ve çocuklar için besleyici değerlerinin yetersiz olduğunu belirterek, hastalara da bu çorbanın içirilmemesi gerektiğini söyledi.

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