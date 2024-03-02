Aç karnına su içerseniz ne olur! Faydaları saymakla bitmiyor

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Vücudumuz ağırlıklı olarak sudan oluşmaktadır: kaslarımızın yüzde yüzde 75'i, beynimizin yüzde 90'ı, kemiklerimizin yüzde 22'si ve kanımızın yüzde 83'ü sudur.

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Bu, sağlığımızı korumak ve vücudumuza zarar verebilecek pek çok hastalığı önlemek için su içmenin öneminin farkına varmamız gerektiği anlamına gelir.

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Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha da fazla yararlanabiliriz. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?

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AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

Su, hayat için vazgeçilmezdir ve sağlığımıza olan yararları tartışılmaz.

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Sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde işlemek için bütün organlarımız suya ihtiyaç duyar.

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Doğanın bize sunduğu bu önemli, etkili ve sağlıklı maddeden kolay bir şekilde yararlanabiliriz.

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İşte aç karnına su içmek için sebepler...

- Kahvaltıdan önce 1 ya da 2 bardak su içmek toksinlerden kurtulmak ve vücudumuzun ihtiyaç duymadığı maddelerin atılımını sağlamak için idealdir.



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- Bu sayede, her günün başlangıcında su, metabolizmamızı hızlandırır ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur.

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- Gece boyunca, vücudumuz hücrelerimizi tamir etmek ve kendini yenilemek için çalışır.

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- Bu nedenle sabahları aç karnına bir bardak su içmek atık maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlayacağından çok faydalıdır.

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- Aç karnına bir ya da birkaç bardak su içmek; alkol, tütün, kirlilik, kötü beslenme sonucunda vücudumuza giren zararlı maddelerin etkisini azaltmaya yardım eder.

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- Su cildimizin en iyi dostlarından birisidir ve cilt sağlığı için çok faydalıdır.