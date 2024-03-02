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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 15:44

Aç karnına su içerseniz ne olur! Faydaları saymakla bitmiyor

Su içmenin faydaları saymakla bitmiyor peki aç karnına su içerseniz ne olur biliyor musunuz? Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha da fazla yararlanabiliriz. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?

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