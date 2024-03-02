Aç karnına su içerseniz ne olur! Faydaları saymakla bitmiyor

Vücudumuz ağırlıklı olarak sudan oluşmaktadır: kaslarımızın yüzde yüzde 75'i, beynimizin yüzde 90'ı, kemiklerimizin yüzde 22'si ve kanımızın yüzde 83'ü sudur.
Bu, sağlığımızı korumak ve vücudumuza zarar verebilecek pek çok hastalığı önlemek için su içmenin öneminin farkına varmamız gerektiği anlamına gelir.
Her gün bol bol su içmek vücudumuz için çok faydalıdır. 1-4 bardak arası suyu aç karnına içerek bu faydalardan daha da fazla yararlanabiliriz. Peki aç karnına su içmek bize ne kazandırır?
AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!
Su, hayat için vazgeçilmezdir ve sağlığımıza olan yararları tartışılmaz.
Doğanın bize sunduğu bu önemli, etkili ve sağlıklı maddeden kolay bir şekilde yararlanabiliriz.
İşte aç karnına su içmek için sebepler...
- Kahvaltıdan önce 1 ya da 2 bardak su içmek toksinlerden kurtulmak ve vücudumuzun ihtiyaç duymadığı maddelerin atılımını sağlamak için idealdir.
- Bu sayede, her günün başlangıcında su, metabolizmamızı hızlandırır ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur.
- Bu nedenle sabahları aç karnına bir bardak su içmek atık maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlayacağından çok faydalıdır.
- Aç karnına bir ya da birkaç bardak su içmek; alkol, tütün, kirlilik, kötü beslenme sonucunda vücudumuza giren zararlı maddelerin etkisini azaltmaya yardım eder.