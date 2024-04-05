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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma 15:02

1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz... Etkisini ilk kez duyacaksınız

Zencefil, aroması ve lezzet ile iyi bilinen bir baharattır. Çoğunlukla Asya ve Hint mutfaklarında kullanılır, ancak zencefil, güçlü tıbbi özellikleri ve organizmada bulunan olumlu etkileri ile bilinir.

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