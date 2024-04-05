1 ay boyunca her gün zencefil yerseniz... Etkisini ilk kez duyacaksınız

İştahı teşvik etmek ve sindirimi harekete geçirmek için yemeklerden önce tüketebilirsiniz.
KRAMPLARI VE KARIN AĞRISINI AZALTIR
BULANTIYI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE TEDAVİ EDER
VÜCUTTA GEREKLİ BESİN MADDELERİNİN EMİLMESİNİ ARTTIRIR
ANTİ- İNFLAMATUAR ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI EKLEM VE KAS AĞRISINI YATIŞTIRIR
SİNÜSLERİ VE VÜCUDUN MİKRO DOLAŞIM KANALLARINI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE TEMİZLER
ÇİĞNEME OPERASYON SONRASI BULANTIYI AZALTMANIZA YARDIMCI OLACAKTIR
AFRODİZYAK ÖZELLİKLERE SAHİPTİR
BOĞAZ VE BURUN TIKANIKLIĞININ GİDERİLMESİNDE YARDIMCI OLUR
AYRICA ÇEŞİTLİ YEMEKLERE VE İÇECEKLERE ZENCEFİL EKLEYEBİLİRSİNİZ VE BURADA ÜÇ LEZZETLİ SENEÇEKLER VARDIR
1. ZENCEFİL KÖKÜ RENDELEYİN VE LEZZETLİ ÇAYI HAZIRLAYIN
2. YEMEK TATLARINI LEZZETLERİNİ ZENGİNLEŞTİRMEK VE İYİLEŞTİRİCİ ÖZELLİKLER EKLEMEK İÇİN EKLEYİN
3. ZENCEFİL, YEŞİL BİBER , KIYILMIŞ SARIMSAK VE EKLEYEREK BAHARATLI KOKULU ZENCEFİLLİ PİLAV PİŞİRİN