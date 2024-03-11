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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 16:48

Ramazan sözlüğü! 11 ayın sultanına özel kavramlar

Ramazan ayına özel kavramlar, Ru'yet-i hilal ne demektir? ne demektir? Keffaret ne demektir? Reyyan kapısı ne demektir?

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