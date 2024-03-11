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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 10:56

İşte susuzluğu dindiren formül! İşte İbn-i Sina'nın tarifi

İbn-i Sina, tıp alanında derin bilgisi ve gözlem gücüyle tanınan önemli bir figürdür. El-Kanun adlı eseri, tıp literatüründeki önemli bir başvuru kaynağı olarak kabul edilir ve İbn-i Sina'nın tıp alanındaki bilgisini ve önerilerini içerir. Susuzluk hissine karşı önerileri ise özellikle Ramazan aylarında önem kazanır.

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