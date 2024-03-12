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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 09:43

Anadolu'nun en ilginç Ramazan gelenekleri! İlk kez duyacaksınız

Ramazan ayıyla özdeşleşmiş kimi adet ve gelenekler zamanın akışına paralel değişikliklerle sürdürülürken bazıları unutulmaya yüz tutmuş görünüyor. İşte size asırlardır devam eden fakat yavaş yavaş unutulmaya başlanan Anadolu'nun ilginç Ramazan gelenekleri...

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