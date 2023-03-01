Türkiye'de 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller! Listeler güncellendi

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 800 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.

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Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? Aralık 2022 ve Ocak ve Şubat 2023 fiyatları arasındaki fark ne kadar?