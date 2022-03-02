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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:46

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinin elektrikli otomobillere geçiş takvimleri

İklim krizinin her geçen gün daha da kötüleştiği dünyamızda yeni önlem paketleri açıklanmaya devam ediyor. Yaydıkları sera gazları nedeniyle atmosferdeki karbondioksit miktarını en çok artıranların başında gelen otomobillerin küresel ısınma ile mücadele kapsamında elektrikli modellere geçiş planları, otomotiv dünyasının gelecek planlarını oluşturuyor. Son olarak Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, 2026 yılı itibarıyla Avrupa'da piyasaya süreceği yeni otomobillerin tamamen elektrikli olacağını duyurdu. İşte dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinin elektrikli otomobillere geçiş takvimleri...

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