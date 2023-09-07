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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2023 Perşembe 17:42

Yaptırdığı burun estetiğiyle bambaşka birisine dönüşen 4 ünlü isim

Bazı ünlü isimler yaptırdıkları estetikler ile gündem oluyorlar. Öyle ki o estetikleri ile adeta başka birisine dönüşüyorlar. İşte yaptırdıkları burun estetikleri ile adeta başka birisine dönüşen 4 isim!

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