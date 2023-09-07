Yaptırdığı burun estetiğiyle bambaşka birisine dönüşen 4 ünlü isim

1 / 5



Ünlü isimler ekrana ilk başladıkları zamandan bugüne oldukça değişim geçirdiler. Bazı isimler ise bu değişimi, yaptırdıkları estetikler ile gündem oluyorlar. İşte yaptırdıkları burun estetikleri ile adeta başka birisine dönüşen 4 isim!