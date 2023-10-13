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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 17:23

Yalıda düşman, dışarda dost! Mert Ramazan Demir ve Taro Emir Tekin meğer can ciğer kuzu sarmasıymış

Star Tv ekranlarının başarılı başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir ile diziye 2. sezon dahil olan Taro Emir Tekin birbirini hiç sevmeyen iki üvey kuzeni canlandırsa da dışarıda meğer çok iyi anlaşan iki dostmuş. İşte sık sık magazinde gündem olan o dostluğun belgesi...

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