Yalıda düşman, dışarda dost! Mert Ramazan Demir ve Taro Emir Tekin meğer can ciğer kuzu sarmasıymış

Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakteri Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğludur.
Daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evet denilmiştir. Zorla evlendirildiği Seyran'a aşık olmuştur.
Taro Emir Tekin'in canlandırdığı Kaya'nın ise tutunduğu tek dal annesi iken birden kendini yalıda bulmuştur.
Kaya'nın anneannesi ile Ferit'in anneannesi aynı değildir. Halis Ağa'nın Ferit'in anneannesi ile evlenmesi ve onunla yaşaması neticesinde kızı Nükhet ve torunu Kaya ile arası açıktır.
Kaya'nın yalıya gelmesi ve abisinin yerinde oturması ile başlayan öfke, Seyran'la arasına girmesi ile daha da büyümüştür.