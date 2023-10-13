Yalıda düşman, dışarda dost! Mert Ramazan Demir ve Taro Emir Tekin meğer can ciğer kuzu sarmasıymış

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Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakteri Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğludur.



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Daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evet denilmiştir. Zorla evlendirildiği Seyran'a aşık olmuştur.

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Taro Emir Tekin'in canlandırdığı Kaya'nın ise tutunduğu tek dal annesi iken birden kendini yalıda bulmuştur.



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Halis Ağa'nın Londra'da yaşayan kızı Nükhet'in oğlu olan Kaya'dır.



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Kaya'nın anneannesi ile Ferit'in anneannesi aynı değildir. Halis Ağa'nın Ferit'in anneannesi ile evlenmesi ve onunla yaşaması neticesinde kızı Nükhet ve torunu Kaya ile arası açıktır.



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Kaya'nın yalıya gelmesi ve abisinin yerinde oturması ile başlayan öfke, Seyran'la arasına girmesi ile daha da büyümüştür.



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Dizide iki düşman kuzeni oynayan ikili dışarda keyifli vakit geçiren iki dosttur.

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