Türk pop müziğinin divası Ajda Pekkan'ın az bilinen 9 fotoğrafı!

Ajda Pekkan; şarkıları, ödülleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları kadar gençlik fotoğrafları ile de dikkat çekiyor. Sayısız müzik çalışmasına imza atana ve bunları hem ulusal hem de uluslararası alanda gerçekleştiren Ajda Pekkan'ın oldukça az bilinen 9 gençlik fotoğrafını derledik.
12 Şubat 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Pekkan, 1963 Ses Sinema Artisti Yarışması'nda birinci seçilmişti. Toplamda 47 projede rol aldı. Oynadığı son Yeşilçam filmi, 1969 tarihli Tatlı Günler filmi oldu.
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldü.
Azerbaycan'dan Sanata, kültüre ve insanlığa hizmet ödülü, Fransa'dan Sanat ve Edebiyat Nişanı'na layık görüldü.
Tokyo Yamaha Müzik Festivali"nde "A Mes Amours" şarkısıyla elde ettiği başarısı sonrası; Almanca ve daha sonra Fransızca, Japonca ve Yunanca 45'lik plakları satışa sunuldu.