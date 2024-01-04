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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 16:45

Türk pop müziğinin divası Ajda Pekkan'ın az bilinen 9 fotoğrafı!

Ajda Pekkan; şarkıları, ödülleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları kadar gençlik fotoğrafları ile de dikkat çekiyor. Sayısız müzik çalışmasına imza atana ve bunları hem ulusal hem de uluslararası alanda gerçekleştiren Ajda Pekkan'ın oldukça az bilinen 9 gençlik fotoğrafını derledik.

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