Tom Cruise hayranlarına müjde! Müzikal film projesine hazırlanıyor

Beyazperde'nin Deadline'dan aktardığı habere göre; ikili birbirinden çok farklı üç film projesinin hazırlıklarına başladı.

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Projelerden biri, orijinal şarkıları ve dans tarzlarını içeren bir müzikal film olacak. Ortaklıklarına 'Görevimiz Tehlike' serisinin filmleriyle başlayan ikilinin diğer bir projesi, ilerleyen dönemde seriye dönüşme potansiyeli olan bir aksiyon filmi.