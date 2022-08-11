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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 08:14

Tom Cruise hayranlarına müjde! Müzikal film projesine hazırlanıyor

Zaman zaman yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündeme gelen Altın Küre ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'dan hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Yazar Christopher McQuarrie ile müzikal film projesi üzerinde çalışan aktör Tom Cruise, herkesi heyecanlandırdı.

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