Taylor Swift 9 ödül alabildi! İşte 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları

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Taylor Swift, Nicki Minaj ve Shakira gibi isimlerin ödül kazandıkları MTV Video Müzik Ödülleri'nin tüm kazananları belli oldu. Shakira, Michael Jackson Video Vanguard (Öncü) Ödülü'nü kazanan ilk Güney Amerikalı sanatçı oldu.