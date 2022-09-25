Sibel Can'a saplantılı hayran şoku! Evine kadar geldi, kırmızı mum bırakmaya çalıştı

1 / 6

Ünlü şarkıcı Sibel Can, saplantılı hayran şoku yaşadı. H.A. isimli hayranı, sanatçının evine kadar gelip kapüşonlu kıyafet, kırmızı mum ile bir takım bayrağını bırakmaya çalıştı. Ancak Sibel Can, kendisini bir saplantı haline getiren H.A. isimli hayranından şikayetçi olmadığını söyledi.

2 / 6

Sabah'ın haberine göre; olay 4 Şubat tarihinde meydana geldi. H.A. isimli kişi, Sibel Can'ın Beykoz'da bulunan evine kadar gelip yanında getirdiği hediyeleri vermek istedi.

3 / 6

Ancak sanatçıyı evde bulamayınca, hediyeleri bırakmayı tercih etti. Hediyeler; kapüşonlu kıyafet, kırmızı mum ve bir takım bayrağıydı. Can'ın şoförü olaya müdahale etmek istedi ancak daha sonra durumu, polise bildirdi.

4 / 6

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.A.; Sibel Can'a hayran olduğunu, bu sebeple yanında bu hediyeleri getirdiğini ve niyetinin cinsel taciz olmadığını söyledi.

5 / 6

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, mağdure Sibel Can'ın da ifadesine başvurdu.