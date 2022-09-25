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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 11:51

Sibel Can'a saplantılı hayran şoku! Evine kadar geldi, kırmızı mum bırakmaya çalıştı

Ünlü şarkıcı Sibel Can, saplantılı hayran şoku yaşadı. H.A. isimli hayranı, sanatçının evine kadar gelip kapüşonlu kıyafet, kırmızı mum ile bir takım bayrağını bırakmaya çalıştı. Ancak Sibel Can, kendisini bir saplantı haline getiren H.A. isimli hayranından şikayetçi olmadığını söyledi.

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