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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2023 Perşembe 12:14

Ozan Güven reddetti rol Kıvanç Tatlıtuğ'un oldu! Ünlü isimlerin 'o rol aslında benimdi' dedikleri değişiklikler

Türk dizilerinde fenomen olan pek çok rol, aynı zamanda oyuncularına da şöhreti kazandırmıştı ya da kariyerine ivme kazandırmıştı. Dizilerde pek çok oyuncunun 'o rol aslında benimdi' diyecekleri, karakterlere ilk düşünülen ve sonra yerine seçilen isimleri galeride derledik.

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