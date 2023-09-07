Ozan Güven reddetti rol Kıvanç Tatlıtuğ'un oldu! Ünlü isimlerin 'o rol aslında benimdi' dedikleri değişiklikler

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Türk dizilerinde fenomen olan pek çok rol, aynı zamanda oyuncularına da şöhreti kazandırmıştı ya da kariyerine ivme kazandırmıştı. Dizilerde pek çok oyuncunun "o rol aslında benimdi" diyecekleri, karakterlere ilk düşünülen ve sonra yerine seçilen isimleri galeride derledik.

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Alina Boz, yurt dışında bir kanala dizi ekibi olarak verdikleri röportajda Paramparça'daki rolü almasıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"İlk başta Cansu' rolü için gitmiştim. Yönetmenimiz Cevdet Mercan 'Bu kız Hazal olmalı' dedi. Cansu (Leyla Tanlar) ile yer değiştirdik. Leyla ile gerçek hayatta çok iyi anlaşırız."

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Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan Muhteşem Yüzyıl dizisinde, Sultan Süleyman'ın kız kardeşlerinden birisi olan Şah Sultan / Şahuban Sultan'ı Deniz Çakır oynamıştı.

Ancak bu rolün ilk olarak Aslıhan Gürbüz'e teklif edilmiş olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.



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Fahriye Evcen Özçivit de Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan rolü için ilk düşünülen isim olmuştu.

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Tamer Karadağlı ile Şahap Sayılgan oldukça şaşırtan bir karışıkla karşılaştılar.

Çocuklar Duymasın Haluk rolü için akla ilk gelen isim Şahap Sayılgan'dı fakat Birol Güven'in yanlış anlaması sonucu rol, Tamer Karadağlı'ya teklif edildi ve Haluk, Tamer Karadağlı oldu.

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Aşk-ı Memnu dizisinde de roller için ilk düşünülen isimler oldukça şaşırtıyor.

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Örneğin Behlül rolü için ilk teklif Ozan Güven'e gitti. Fakat Güven rolü kabul etmeyince Behlül, Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

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Aynı şekilde Adnan rolü için de ilk olarak, aynı zamanda Selçuk Yöntem'in konservatuvardan da hocası olan Cihan Ünal'ın olduğu belirtilir.