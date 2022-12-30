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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 17:26

Nasıl başladı nasıl bitti... İşte 2022 yılında ayrılan ünlüler

Ünlü isimler 2022 yılında yaptıkları evlilikler ve yaşadıkları aşkların yanı sıra 'ayrılık' ve 'boşanma' haberleriyle magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. İşte 2022 yılında ilişkileri biten ünlüler...

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