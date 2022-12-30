Nasıl başladı nasıl bitti... İşte 2022 yılında ayrılan ünlüler

Hadise – Mehmet Dinçerler, Kim Kardashian – Kanye West, Emre - Sibel Kirer gibi birçok ünlü isme 2022 yılı yaramadı. Birliktelikleri kadar ayrılıkları da ses getiren ünlü isimleri sizin için listeledik.
2022'DE BİTEN AŞKLAR
* İbrahim Selim – Selin Şekerci (Ocak)
* Hande Doğandemir – Onur Tuna (Ocak)
* Farah Zeynep Abdullah - DJ Artz (Şubat)
* Pınar Deniz – Yiğit Kirazcı (Şubat)
* Özgü Kaya – Burak Serdar Şanal (Şubat)
* Tamer Karadağlı – Iraz Yıldız (Mart)
* İrem Derici – Cem Belevi (Mart)
* Aslı Enver – Önder Öztarhan (Nisan)
* Biran Damla Yılmaz – Çağrı Telkıvıran (Nisan)
* Cem Yılmaz – Rüya Demirbulut (Mayıs)
* Nesrin Cavadzade – Gökhan Alkan (Haziran)
* Shakira – Gerard Pique (Haziran)
* Murat Dalkılıç – Sitare Akbaş (Haziran)
* Sevda Erginci – Yılmaz Kunt (Temmuz)
* Tolga Güleç – Yasemin Kay Allen (Ağustos)
* Leonardo DiCaprio - Camila Morrone (Ağustos)
* Serenay Sarıkaya – Umut Evirgen (Eylül)
* Metin Hara – Hilal Altınbilek (Eylül)
* Ayça Ayşin Turan – Alp Navruz (Ekim)
* Kendall Jenner - Devin Booker (Kasım)
* Dilan Çiçek Deniz - Thor Saevarsson (Kasım)
* Sinem Ünsal – Halit Özgür Sarı (Aralık)
* Hazar Ergüçlü – Onur Ünlü (Aralık)