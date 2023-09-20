Na-mağlup 'Filenin Sultanları' boy uzunluklarıyla şaşırtıyor!

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Filenin Sultanları yenilmezlik serisini devam ettirirken, Olimpiyat Elemeleri'nde de 4'te 4 yaparak zirveye yerleşti. Başarının mimarı olan Filenin Sultanları'nın boyları da merak konusu oldu. İşte Milli takımın sporcularının boy ölçüleri!