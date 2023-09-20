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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:46

Na-mağlup 'Filenin Sultanları' boy uzunluklarıyla şaşırtıyor!

Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde de 4'te 4 yaparak zirveye yerleşti. Başarılı bir performans sergileyen Filenin Sultanları'nın boyları da merak konusu oldu. İşte Milli takımın sporcularının boy ölçüleri!

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