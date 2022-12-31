Kimler geldi kimler geçti... 2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler

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2022'nin son gününde yeni yılı karşılamamıza saatler kaldı. 2022 yılında birçok ünlü isim aramızdan ayrıldı. Fatma Girik ve Cüneyt Arkın gibi isimlerin aramızdan ayrıldığı bu yıl da birçok kayıp yaşandı.