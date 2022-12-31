Kimler geldi kimler geçti... 2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2022'nin son gününde yeni yılı karşılamamıza saatler kaldı. 2022 yılında birçok ünlü isim aramızdan ayrıldı. Fatma Girik ve Cüneyt Arkın gibi isimlerin aramızdan ayrıldığı bu yıl da birçok kayıp yaşandı.
AYTEN ERMAN - 24 ŞUBAT 2022
HÜSEYİN ELMALIPINAR - 3 MART
İBRAHİM GÜNDOĞAN - 1 NİSAN
CÜNEYT ARKIN - 28 HAZİRAN
SÜREYYA GÜRSEL EVREN - 13 AĞUSTOS
RIZA PEKKUTSAL - 17 AĞUSTOS
CİVAN CANOVA - 20 AĞUSTOS
FÜSUN GÜNUĞUR - 27 AĞUSTOS
BİLLUR KALKAVAN - 16 EKİM
İSMAİL İNCEKARA - 7 EYLÜL
TOLGA GÜLERYÜZ - 21 KASIM