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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 08:34

Kimler geldi kimler geçti... 2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2022 yılında bol bol doğum haberi gelirken birçok usta isim de hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve İlhan İrem gibi sinema ve müzik dünyasının önemli isimleri aramızdan ayrıldı. İşte 2022 yılında hayatını kaybeden ünlüler...

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