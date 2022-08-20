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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 17:29

Gülşen Bodrum'u salladı: Bize iyi geldi

Sahne kıyafetleri ile sık sık magazin basınında yerini alan ünlü şarkıcı Gülşen, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Gülşen, “Türkiye o kadar büyük bir ülke ki birçok ile konser için gidiyoruz. Zaman öyle hızla geçiyor ki şaşıyoruz. Bodrum'a bu yaz sezonunda ikinci gelişimiz. Bodrum'da olmak ve sizlerle olmak çok güzel, bizlere çok iyi geldi. Bu gece aşırı sıcak ama çok eğleneceğimize emin olabilirsiniz' dedi.

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