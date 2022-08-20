Gülşen Bodrum'u salladı: Bize iyi geldi

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"Türkiye o kadar büyük bir ülke ki birçok ile konser için gidiyoruz. Zaman öyle hızla geçiyor ki şaşıyoruz. Bodrum'a bu yaz sezonunda ikinci gelişimiz. Bodrum'da olmak ve sizlerle olmak çok güzel, bizlere çok iyi geldi. Bu gece aşırı sıcak ama çok eğleneceğimize emin olabilirsiniz"