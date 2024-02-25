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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 13:53

Gözünden ameliyat olan Gülben Ergen'den Berat Kandili'nde duygulandıran paylaşım!

Gülben Ergen gözünden ameliyat oldu. Ünlü isme geçmiş olsun paylaşımları geldi. Öte yandan Gülben Ergen, Berta Kandili'nde, vefat eden ağabeyi ile annesinin fotoğraflarını paylaşıp duygusal bir ifade kullandı.

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