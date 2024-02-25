Gözünden ameliyat olan Gülben Ergen'den Berat Kandili'nde duygulandıran paylaşım!

Gülben Ergen sağ gözünden ameliyat oldu. Sosyal medyada gözünde bant olduğu halini paylaşan Gülben Ergen, ünlü sanatçılardan da geçmiş olsun mesajları geldi.
Gülben Ergen son olarak Berat Kandili'nde bir paylaşımda bulundu. Vefat eden ağabeyi ve annesinin fotoğrafını paylaşan Ergen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Annem ve kıymetlisi
Oğlu
İlk canı
Kandil Gecesi
Evlat acısı yaşamış annem anlatıyor
Siz küçükken sana kızardım, ağabeyin hemen seni korurdu.
Bak bu fotoğrafımızı cüzdanımda taşıyorum.
Dedim ki
Anne
Fotoğrafını çekip yayınlayabilir miyim?
Dedi ki, tabii
Ama şöyle yaz
Annemin gençliği ve oğlu
Gözümden yaş akmadığı zaman içimi ağır bi hüzün kaplıyor. Keşke yaş aksa.
Belki hafiflerim.
Hadi dualarda buluşalım aynı hüznü yaşayanlarla.
Annesini sırtında taşıyanlarla.
Acısını geçiştirip, sevinçlere sebep arayanlarla...
Berat Kandiliniz mübarek olsun."