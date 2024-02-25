Gözünden ameliyat olan Gülben Ergen'den Berat Kandili'nde duygulandıran paylaşım!

Gülben Ergen sağ gözünden ameliyat oldu. Sosyal medyada gözünde bant olduğu halini paylaşan Gülben Ergen, ünlü sanatçılardan da geçmiş olsun mesajları geldi.

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Gülben Ergen son olarak Berat Kandili'nde bir paylaşımda bulundu. Vefat eden ağabeyi ve annesinin fotoğrafını paylaşan Ergen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Annem ve kıymetlisi

Oğlu

İlk canı

Kandil Gecesi

Evlat acısı yaşamış annem anlatıyor

Siz küçükken sana kızardım, ağabeyin hemen seni korurdu.

Bak bu fotoğrafımızı cüzdanımda taşıyorum.

Dedim ki

Anne

Fotoğrafını çekip yayınlayabilir miyim?

Dedi ki, tabii

Ama şöyle yaz

Annemin gençliği ve oğlu

Gözümden yaş akmadığı zaman içimi ağır bi hüzün kaplıyor. Keşke yaş aksa.

Belki hafiflerim.

Hadi dualarda buluşalım aynı hüznü yaşayanlarla.

Annesini sırtında taşıyanlarla.

Acısını geçiştirip, sevinçlere sebep arayanlarla...

Berat Kandiliniz mübarek olsun."