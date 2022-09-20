Gayrimenkul zengini 6 ünlü! Servetleri dudak uçuklatıyor

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Magazin dünyasının ünlü isimleri dizi, film ve konser çalışmalarından kazandıkları paraları gayrimenkule yatırmayı tercih ediyorlar. Kendilerine bu yolla ek gelir kapısı sağlayan ünlü isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu gibi pek çok isim bulunuyor.

İşte 2. Sayfa programında yer alan bilgilere göre; ünlü isimlerin sahip oldukları gayrimenkuller.

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HÜLYA AVŞAR

Ünlü sanatçının İstanbul, Londra, Bodrum ve Ayvalık'ta gayrimenkulleri bulunuyor. Bunun dışında Riva'da da 900 dönümlük arazisi bulunuyor.

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KENAN İMİRZALIOĞLU

Balat ve Tarlabaşı'ndan pek çok eski bina satın alan ünlü oyuncu, bu binaları 2 bini otel 2 bini ev halinde kiraya vermiş durumda.

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KIVANÇ TATLITUĞ

Rol aldığı reklam filminden kazandığı 50 milyon TL ile 2 villa, bir dükkan aldı ve arsa bakmaya başladı.

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SİBEL CAN

Ünlü şarkıcının Miami'de bir villası haricinde İstanbul'da da 50 dairesi olduğu konuşuluyor.

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SEDA SAYAN

Sayan'ın İstanbul'da 30 daire ve dükkanı bulunuyor. Bodrum'da 3 villası, Bodrum ve Miami'de de evleri mevcut.