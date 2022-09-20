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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 17:51

Gayrimenkul zengini 6 ünlü! Servetleri dudak uçuklatıyor

Magazin dünyasının ünlü isimleri dizi, film ve konser çalışmalarından kazandıkları paraları gayrimenkule yatırmayı tercih ediyorlar. Kendilerine bu yolla ek gelir kapısı sağlayan ünlü isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu gibi pek çok isim bulunuyor.

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