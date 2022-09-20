Gayrimenkul zengini 6 ünlü! Servetleri dudak uçuklatıyor

İşte 2. Sayfa programında yer alan bilgilere göre; ünlü isimlerin sahip oldukları gayrimenkuller.
HÜLYA AVŞAR
Ünlü sanatçının İstanbul, Londra, Bodrum ve Ayvalık'ta gayrimenkulleri bulunuyor. Bunun dışında Riva'da da 900 dönümlük arazisi bulunuyor.
KENAN İMİRZALIOĞLU
Balat ve Tarlabaşı'ndan pek çok eski bina satın alan ünlü oyuncu, bu binaları 2 bini otel 2 bini ev halinde kiraya vermiş durumda.
KIVANÇ TATLITUĞ
Rol aldığı reklam filminden kazandığı 50 milyon TL ile 2 villa, bir dükkan aldı ve arsa bakmaya başladı.
SİBEL CAN
Ünlü şarkıcının Miami'de bir villası haricinde İstanbul'da da 50 dairesi olduğu konuşuluyor.
SEDA SAYAN
Sayan'ın İstanbul'da 30 daire ve dükkanı bulunuyor. Bodrum'da 3 villası, Bodrum ve Miami'de de evleri mevcut.
AŞKIN NUR YENGİ
Ünlü sanatçı Londra'da 3 ev, Çekmeköy'de 3 villa, Beykoz'da 1 villa, Bebek ve Arnavutköy'de daire gayrimenkullerine sahip. Ayrıca 3 bin metre karelik bir pasajı da bulunuyor.