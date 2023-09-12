Filenin Sultanı Gizem Örge'nin abisi de oyuncu çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Gizem Örge'nin oyuncu Cavit Çetin Güner ile 2017-2019 yılları arasında evli olduğu ortaya çıkmıştı. Eski eşi oyuncu olan Gizem Örge'nin abisi de oyuncu çıktı.
2012-21 arası VakıfBank takımında forma giyen Örge sonrasında 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Örge, 2017-2019 yılları arasında Diriliş Ertuğrul dizisindeki "Doğan Alp" karakteriyle tanınan Cavit Çetin Güner ile evlilik yaptı.
Örge'nin abisinin de çeşitli dizilerde rol aldığı öğrenildi. Hakan Örge, geçtiğimiz yıllarda Milat dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da "Seçkin" rolünü oynayan Örge, daha sonra da Mehmetçik Kut'ül Amare ve Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nda yer aldı.