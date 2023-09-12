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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 12:25

Filenin Sultanı Gizem Örge'nin abisi de oyuncu çıktı

Avrupa Şampiyonluğu maçındaki performansı ile alkış toplayan A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldız isimlerinden Gizem Örge'nin eski eşinden sonra abisin de oyuncu olduğu öğrenildi. Gizem Örge'nin abisinin büyük projelerde rol aldığı ortaya çıktı. Hakan Örge, Milat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi projelerde boy gösterdi.

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