Filenin Sultanı Gizem Örge'nin abisi de oyuncu çıktı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Gizem Örge'nin oyuncu Cavit Çetin Güner ile 2017-2019 yılları arasında evli olduğu ortaya çıkmıştı. Eski eşi oyuncu olan Gizem Örge'nin abisi de oyuncu çıktı.