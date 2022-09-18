Efsane oyuncu Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı... Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş

1976-2007 yılları arasında Ferdi Tayfur ile evli kalan ve bu evliliğinden Tuğçe Tayfur adında bir kızı olan Necla Nazır, yıllar sonra kızının nişanında ortaya çıktı.

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Ben Doğarken Ölmüşüm filmi ile oyunculuğa adım atan Nazır; Umut Dünyası, Bir Ana Bir Kız, Ateş Böceği, Çapkın Hırsız, Delisin, Yatık Emine, Çarıklı Milyoner gibi pek çok filmde başrol oynadı.