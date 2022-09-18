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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 15:16

Efsane oyuncu Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı... Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş

Türk sinemasında güzelliği ve başarısıyla bir döneme damga vuran efsane oyunculardan Necla Nazır, yıllar sonra ortaya çıktı. 1976-2006 yılları arasında Ferdi Tayfur ile evli kalan ve bu evliliğinden Tuğçe Tayfur adında bir kızı olan Necla Nazır, yıllar sonra kızının nişanında ortaya çıktı.

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