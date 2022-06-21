Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yılını kutladı: Sonsuzluğa ve ötesine...

Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı.

Güzel oyuncu Deniz, sevgilisiyle çekildiği kareyi "Canımın yarısı ile birinci yıl dönümümüz... Seni gerçekten derinden seviyorum. Ölmeden önce bilmeni istedim." notuyla paylaştı.

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Saevarsson da gönderisinde, "Bir yıl ve devam ediyor. Sonsuzluğa ve ötesine..." ifadelerine yer verdi.