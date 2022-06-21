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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 12:04

Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yılını kutladı: Sonsuzluğa ve ötesine...

Evlilik hazırlıklarına tam gaz devam eden Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, ilişkilerinin birinci yılını sosyal medyadan kutladı. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi ile çekildiği kareyi 'Seni gerçekten derinden seviyorum. Ölmeden önce bilmeni istedim' notunu düşerken Thor Saevarsson da 'Sonsuzluğa ve ötesine...' ifadelerini kullandı.

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