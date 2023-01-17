Aşk-ı Memnu'nun yeni Behlül'ü kim olacak? Farah Zeynep Abdullah için sekiz partner adayı

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi yeniden seyircisi ile buluşacak. Daha önce 1975 ve 2008 yıllarında dizi olarak uyarlanan roman, bu sefer film olacak.
Daha önceki projelerde sırasıyla Müjde Ar ile Beren Saat'in oynadıkları Bihter Ziyagil rolünü yeni projede Farah Zeynep Abdullah oynayacak.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni uyarlamada Behlül Haznedar rolünü oynaması için düşünülen isimler belli oldu.
Yeni Behlül için tam 8 aday bulunuyor. İşte o isimler: