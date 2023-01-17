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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 15:21

Aşk-ı Memnu'nun yeni Behlül'ü kim olacak? Farah Zeynep Abdullah için sekiz partner adayı

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi yeniden seyircisi ile buluşacak. Yeni Aşk-ı Memnu uyarlamasında Behlül Haznedar rolünü oynaması için düşünülen isimler belli oldu. Yeni Behlül için tam 8 aday bulunuyor.

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