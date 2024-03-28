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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:02

Türkiye'nin dünyaya açılan bilgi penceresi! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Halkın kütüphanelerden daha çok yararlanmasını teşvik etmek amacıyla her yıl mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta, ülkemizde 'Kütüphane Haftası' olarak kutlanıyor. Kapalı alanı 125 bin metrekare olan ve 201 kilometre raf uzunluğu ile 5 bin 500 kişilik oturma kapasitesine sahip Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, mimari yapısı, zengin koleksiyonu, kültür ve sanat alanları, çağın getirdiği teknolojik imkanlarıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak okuyuculara hizmet veriyor.

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