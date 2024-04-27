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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:39

Türkiye'de bulunan en değerli ikinci hazine! 64 eşsiz parçadan oluşuyor

Türkiye'de Karun hazinelerinden sonra bulunan en değerli hazine olma özelliğini taşıyan 64 parçadan oluşan Amisos Hazineleri, Samsun Müzesi'nde sergileniyor. Altın eserlerin geçmişi M.Ö. 1. yüzyıla, diğer eserlerin geçmişi ise M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanıyor.

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