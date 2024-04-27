Türkiye'de bulunan en değerli ikinci hazine! 64 eşsiz parçadan oluşuyor

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Karun Hazinesi'nden sonra Türkiye'de bulunan en değerli hazine olan Amisos Hazinesi cam, madeni, pişmiş toprak, mermer ve altın olmak üzere 5 kategoriye ayrılıyor. Altın eserlerin geçmişi M.Ö. 1. yüzyıla, diğer eserlerin geçmişi ise M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanıyor.