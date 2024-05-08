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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 10:13

Selimiye Camisi'nin dört minaresinden üçündeki restorasyon tamamlandı

Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Edirne'deki Selimiye Camisi'nde devam eden kapsamlı restorasyon çerçevesinde onarımdan geçen 4 minareden 3'ündeki işlemler bitirildi.

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