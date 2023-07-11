Porselen Bebek Müzesi Kuşadası'nın yeni sanat durağı oldu

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Başkan Ömer Günel'in "müzeler kenti" projesi çerçevesinde hayata geçirilen ve Tarihi Kervansaray'da kurulan "Porselen Bebek Müzesi" düzenlenen bir törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

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Açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın ziyaret rotalarını arttırmaya yönelik çalıştıklarını belirterek "Kuşadası'nın hem turizm hem de kültür ve sanat kenti olmasını istiyoruz.

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"Ömer Günel, çok sanatsever bir başkan" Koleksiyoncu Öğül Orhan ise "İnsanlar arkalarında bir şeyler bırakmak için okul, hastane gibi yerler açıyorlar. Biz eşimle bunun yerine Başkanımızdan bir ricada bulunduk ve bizi kırmadı. Sayın Ömer Günel, Kuşadası'nda gelmiş geçmiş en sanatsever başkan.

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Başkan Ömer Günel'in yaptıklarını anlatmaya şu an vakit yetmez. Kalıcı bir müze açmamızı sağladığı için çok teşekkür ederiz, böylece Kuşadası da yeni bir müze daha kazanmış oldu. Umarım seversiniz" dedi.

