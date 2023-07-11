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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 09:36

Porselen Bebek Müzesi Kuşadası'nın yeni sanat durağı oldu

Kente yeni kültürel rotalar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kervansaray'da Porselen Bebek Müzesi açtı. Müzenin açılışında konuşan Başkan Ömer Günel; 'Kuşadası, yeni turizm döneminde yeniden amiral gemisi olabilir, bunu hak ediyor” dedi.

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